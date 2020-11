Maradona idolo della Bombonera? No | è Riquelme E spunta una statua speciale

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 23 novembre 2020) Quale giocatore può rappresentare meglio di tutti la propria squadra del cuore? Forse questa è la domanda più difficile per qualsiasi tifoso. Il Boca Juniors ha avuto tantissimi campioni che hanno scritto capitoli gloriosisua storia. Tra questi c'è anche Diego Armando. Tuttavia secondo una buona partetifoseria gialloblu non sarebbe il Pibe de Oro il più iconico e amato tra i calciatori xeneizes.SORPRESALo ha spiegato l'artista e scultore argentino Fernando Pugliese ai microfoni di Olé: "Ho ricevuto molte chiamate dai fan del Boca. Pensavo che l'più grande fosse, ma a quanto pare è". E proprio a quest'ultimo ha dedicato unaa grandezza naturale in cui Juan Roman viene ritratto nell'esultanza alla "Topo Gigio" ...