‘Live – Non è la D’Urso’, Soleil Sorge non crede alla storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis e svela un particolare choc (che riguarda anche Fabrizio Corona) (Di lunedì 23 novembre 2020) È stata proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne Soleil Sorge settimana scorsa a lanciare una piccola bomba durante l’ospitata di Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis a Live – Non è La D’Urso. Mentre i due fidanzatini raccontavano la loro frequentazione ricca di slanci e d’entusiasmo, nonostante oltre 40 anni di differenza, proprio Soleil ha rivelato di essere a conoscenza di una paparazzata che avrebbe visto protagonista la 22enne e un noto imprenditore milanese. Poteva la regina del gossip Barbara D’Urso farsi sfuggire un’occasione simile per mettere alla prova il rapporto tra l’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e la sua dolce metà? Certo che no! E proprio ieri sera ha mandato in onda gli scatti pubblicati da Novella ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 novembre 2020) È stata proprio l’ex protagonista di Uomini e Donnesettimana scorsa a lanciare una piccola bomba durante l’ospitata diDea Live – Non è La D’Urso. Mentre i due fidanzatini raccontavano la loro frequentazione ricca di slanci e d’entusiasmo, nonostante oltre 40 anni di differenza, proprioha rivelato di essere a conoscenza di una paparazzata che avrebbe visto protagonista la 22enne e un noto imprenditore milanese. Poteva la regina del gossip Barbara D’Urso farsi sfuggire un’occasione simile per mettereprova il rapporto tra l’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e la sua dolce metà? Certo che no! E proprio ieri sera ha mandato in onda gli scatti pubblicati da Novella ...

LegaSalvini : Salvini a Berlusconi: 'Non perdiamo tempo a litigare' - Noiconsalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.15 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - freesiamingi : mia mamma è entrata in camera mentre stavo rantando sugli ateez e i cappelli di natale perchè non@ vedo l’ora che f… - _lilreni : RT @JiminsWifeIsHe1: Never forget: la volta in cui Jungkook entrò nella live di Hobi e dopo un po' gli disse 'non mi sarei mai immaginato d… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non "Digitale per promuovere il patrimonio culturale italiano": così Laura Moro, direttrice della Digital Library del MiBACT durante la trasmissione della terza giornata del WMF 2020 Fortune Italia