'Live – Non è la D'Urso', Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila Mucedero contro le sfere, l'attore conferma: "Tra me e Adua Del Vesco c'è stato qualcosina…" (Di lunedì 23 novembre 2020) Ultimo eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, ieri sera a Massimiliano Morra è stata dedicata una grossa fetta di spazio a Live – Non è La D'urso. Tanto si è detto su di lui in questi mesi e ieri sera l'attore partenopeo ha avuto finalmente l'occasione di potersi difendere dal chiacchiericcio che lo ha accompagnato in questi giorni fuori e dentro il reality. Insieme a lui, a sostenerlo come sempre, la fidanzata Dalila Mucedero, definita dall'ex gieffino la prima compagna vera di questa sua "nuova vita". Inevitabile affrontare il discorso relativo alla "favola" vissuta con Adua Del Vesco, quella storia d'amore che i due hanno ammesso che non è mai esistita, nonostante ci sia stato più di una finta storia tra loro, qualcosa che ...

