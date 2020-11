(Di lunedì 23 novembre 2020) Se l'indice Rt sarà sotto l'1 (adesso non lo è), riaprire i licei dal 4senza aspettare la fine delle feste è possibile, ma non probabile. Miozzo (Cts): 'Se torniamo in presenza il 7...

stregastregonza : Le scuole riaprono a dicembre o a gennaio? - ashercolombo : Alto Adige: screening di massa, e la settimana prossima RIAPRONO LE SCUOLE. Quindi si può fare!! E infatti l’idea v… - CioppyC : RT @lacampiglio: Se veramente a dicembre riaprono le piste da sci e lasciano ancora chiuse le scuole superiori, qualche vegliardo di venti,… - annairam28 : RT @valfurla: I negozi che riaprono per lo 'shopping natalizio' e le scuole chiuse. Spiegategliela voi ai ragazzi questa cosa. Perché io mi… - rossibuss : RT @valfurla: I negozi che riaprono per lo 'shopping natalizio' e le scuole chiuse. Spiegategliela voi ai ragazzi questa cosa. Perché io mi… -

Ultime Notizie dalla rete : scuole riaprono

Today.it

Sono quattro i capitoli sul tavolo dell'esecutivo: lo spostamento tra le Regioni, la riapertura della scuola, la suddivisione dell'Italia in zone e la modifica parziale dei 21 parametri che assegnano ...Secondo il titolare della Farnesina, "è premura di tutto il Movimento cinque stelle far riaprire le scuole, in totale sicurezza e rispettando le norme anti-Covid, non appena ci saranno le condizioni.