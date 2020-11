Lancio riuscito per la missione lunare Chang’e-5. La Cina potrebbe diventare il terzo paese ad andare sulla Luna (Di martedì 24 novembre 2020) Lancio riuscito per la missione Lunare Chang'e-5: la Cina potrebbe diventare il terzo paese ad andare sulla Luna per raccogliere campioni e restituirli alla Terra. Il Lancio è avvenuto ieri sera, alle 21.30 ora francese. La sonda ha la missione di riportare sulla Terra 2 Kg di rocce Lunari: una cosa che non accadeva dalle missioni Apollo negli anni '70.Nonostante i precedenti illustri, la raccolta di campioni Lunari è un obbiettivo ancora attualissimo per la ricerca spaziale. È dal 1976 infatti, con la missione sovietica Luna 24, che gli scienziati non ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020)per laChang'e-5: lailadper raccogliere campioni e restituirli alla Terra. Ilè avvenuto ieri sera, alle 21.30 ora francese. La sonda ha ladi riportareTerra 2 Kg di rocceri: una cosa che non accadeva dalle missioni Apollo negli anni '70.Nonostante i precedenti illustri, la raccolta di campioniri è un obbiettivo ancora attualissimo per la ricerca spaziale. È dal 1976 infatti, con lasovietica24, che gli scienziati non ...

Sonda ha missione di riportare sulla Terra 2 kg di rocce lunari. È dal 1976 che gli scienziati non ne hanno a disposizione nuove da studiare ...

