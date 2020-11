Juventus, infortunio Demiral: definiti i tempi di recupero (Di lunedì 23 novembre 2020) Problemi fisici per il difensore Merih Demiral della Juventus. Il comunicato del club bianconero sulle sue condizioni in vista della Champions League Brutte notizie per la Juventus. Merih Demiral è finito ko. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero in merito alle condizioni del difensore turco. «Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Problemi fisici per il difensore Merihdella. Il comunicato del club bianconero sulle sue condizioni in vista della Champions League Brutte notizie per la. Merihè finito ko. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero in merito alle condizioni del difensore turco. «Merihè stato sottoposto nella giornata odierna presso il JMedical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. Idisono di circa 10 giorni». Leggi su Calcionews24.com

