Huawei P50 sarà il top con fotocamera e processore super (Di lunedì 23 novembre 2020) Il nuovo top di gamma del colosso cinese dovrebbe debuttare sul mercato nel primo trimestre del 2021. Dalla sua avrà un comparto fotografico Leica migliorato anche sul fronte di zoom e grandagolo Leggi su today (Di lunedì 23 novembre 2020) Il nuovo top di gamma del colosso cinese dovrebbe debuttare sul mercato nel primo trimestre del 2021. Dalla sua avrà un comparto fotografico Leica migliorato anche sul fronte di zoom e grandagolo

HDblog : Huawei non si arrende: top di gamma (P50?) in arrivo nella prima metà del 2021 - DarioConti1984 : La serie Huawei P50 arriverà prima del previsto: lancio nel Q1 2021 - andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: Smartphone 4G per Huawei e tante novità per Huawei P50 - TuttoAndroid : Smartphone 4G per Huawei e tante novità per Huawei P50 - Albus961 : RT @GizChinait: La serie #HUAWEI P50 arriverà prima del previsto: lancio nel Q1 2021 #HuaweiP50 #HuaweiP50Pro -