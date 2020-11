Gualtieri: 'Rinvio delle tasse per tutte le imprese con perdite' (Di lunedì 23 novembre 2020) Grazie allo scostamento da 8 miliardi, il governo si appresta a varare nuove misure, 'a partire dal Rinvio delle nuove scadenze tributarie per i settori più colpiti con un decreto Ristori quater ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) Grazie allo scostamento da 8 miliardi, il governo si appresta a varare nuove misure, 'a partire dalnuove scadenze tributarie per i settori più colpiti con un decreto Ristori quater ...

