Fiamme in un'abitazione del rione Ferrovia: ferito un 24enne (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E' di una persona ferita il bilancio dell'incendio divampato in un'abitazione di via Adua, nel rione Ferrovia. Le Fiamme hanno invaso la casa per cause in corso di accertamento causando ustioni a un 24enne di nazionalità tunisina, prontamente soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto insieme agli uomini della polizia di Stato e ai vigili del fuoco. I caschi rossi hanno domato le Fiamme provvedendo ai consueti rilievi nell'obiettivo di ricostruire la dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

