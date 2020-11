Elisabetta Gregoraci, quel ‘No’ che non ha mai digerito (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci accusa un collega per la sua mancata presenza nell’amatissimo programma: c’entra anche Briatore Elisabetta Gregoraci (Instagram screenshot)Elisabetta Gregoraci fa nomi e cognomi. Anzi, dice anche quali sono le motivazioni. Parliamo della sua esclusione allo scorso Festival di Sanremo. C’entrerebbe anche il suo ex marito, Flavio Briatore, che non piaceva a sua volta a Nicola Savino, il vero colpevole. Sarebbe stato lui infatti, ad escluderla dalla famiglia di Sanremo. Leggi anche >>> Elisabetta Gregoraci: sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa? Elisabetta Gregoraci: “Savino mi ha eslcusa Sanremo” Sarebbe stato fatto tutto alle sue spalle. Così spiega l’attuale ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)accusa un collega per la sua mancata presenza nell’amatissimo programma: c’entra anche Briatore(Instagram screenshot)fa nomi e cognomi. Anzi, dice anche quali sono le motivazioni. Parliamo della sua esclusione allo scorso Festival di Sanremo. C’entrerebbe anche il suo ex marito, Flavio Briatore, che non piaceva a sua volta a Nicola Savino, il vero colpevole. Sarebbe stato lui infatti, ad escluderla dalla famiglia di Sanremo. Leggi anche >>>: sapete che lavoro faceva prima di diventare famosa?: “Savino mi ha eslcusa Sanremo” Sarebbe stato fatto tutto alle sue spalle. Così spiega l’attuale ...

