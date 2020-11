È più forte Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic? Le opinioni a Sky Calcio Club (Di lunedì 23 novembre 2020) Cristiano Ronaldo con una doppietta stende il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic segna due gol, batte il Napoli e vola in vetta (in solitaria) nella classifica marcatori. A dominare la Serie A sono CR7 e Ibra, autori di due prestazioni formidabili anche in Juventus-Cagliari e Napoli-Milan confermando, entrambi, l’ottimo avvio di stagione. Ma in questo momento è più forte Ronaldo o Ibrahimovic? Rispondono gli opinionisti di Sky Calcio Club. “Con Ibra, così come con Ronaldo, parti dall’1-0 a tuo favore – ha detto Paolo Di Canio -. Il Milan anche senza Ibra ha un’organizzazione, la Juventus è ancora alla ricerca dell’identità. Ma Ibrahimovic fa godere anche i propri compagni, li ripaga. ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)con una doppietta stende il Cagliari, Zlatansegna due gol, batte il Napoli e vola in vetta (in solitaria) nella classifica marcatori. A dominare la Serie A sono CR7 e Ibra, autori di due prestazioni formidabili anche in Juventus-Cagliari e Napoli-Milan confermando, entrambi, l’ottimo avvio di stagione. Ma in questo momento è più? Rispondono glisti di Sky. “Con Ibra, così come con, parti dall’1-0 a tuo favore – ha detto Paolo Di Canio -. Il Milan anche senza Ibra ha un’organizzazione, la Juventus è ancora alla ricerca dell’identità. Mafa godere anche i propri compagni, li ripaga. ...

