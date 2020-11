Dzeko, tampone negativo al Covid: “Non vedo l’ora di allenarmi” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dzeko torna a disposizione di Fonseca per le prossime partite. Il bosniaco ha comunicato la notizia sui social: “Finalmente negativo” Una bellissima notizia in casa Roma: Edin Dzeko guarisce dal Covid e torna a disposizione di Fonseca. I giallorossi stanno vivendo un ottimo momento di forma e il rientro del bosniaco non può fare altro che migliorare le cose. A comunicare la guarigione c’ha pensato direttamente l’attaccante con un post su Instagram: “Finalmente negativo! ????Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma ???”. Dzeko è fondamentale per ammagliare ulteriormente il gioco che la Roma sta esprimendo in questa prima fase di stagione. Borja Mayoral l’ha sostituito ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020)torna a disposizione di Fonseca per le prossime partite. Il bosniaco ha comunicato la notizia sui social: “Finalmente” Una bellissima notizia in casa Roma: Edinguarisce dale torna a disposizione di Fonseca. I giallorossi stanno vivendo un ottimo momento di forma e il rientro del bosniaco non può fare altro che migliorare le cose. A comunicare la guarigione c’ha pensato direttamente l’attaccante con un post su Instagram: “Finalmente! ????Ora nondi tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma ???”.è fondamentale per ammagliare ulteriormente il gioco che la Roma sta esprimendo in questa prima fase di stagione. Borja Mayoral l’ha sostituito ...

