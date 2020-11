“Don’t worry” il best of dei Boomdabash fuori l’11 dicembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l’uscita del nuovissimo brano “Don’t worry”, incalzante inno alla speranza, Boomdabash annunciano l’arrivo di “Don’t worry (best Of 2005-2020)”, una specialissima raccolta, già disponibile in pre order, in uscita il prossimo Venerdì 11 dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy). La band è adesso pronta a ripercorrere i primi 15 anni di carriera attraverso un’imperdibile collection di loro grandi successi e brani inediti che sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un’edizione da veri fan. All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo l’uscita del nuovissimo brano, incalzante inno alla speranza,annunciano l’arrivo diworry (Of 2005-2020)”, una specialissima raccolta, già disponibile in pre order, in uscita il prossimo Venerdì 11su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy). La band è adesso pronta a ripercorrere i primi 15 anni di carriera attraverso un’imperdibile collection di loro grandi successi e brani inediti che sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-SHIRT un’edizione da veri fan. All’interno della raccolta ben 22 brani fra cui le più grandi hit come “Mambo salentino”, “karaoke”, “Per un milione”, “Il solito italiano”, “Barracuda”, “Non ti dico no”, a cui si aggiungono ...

irishissuex : @nimimillaa sarebbe in prima persona ma trduci come vuoi google don't worry if hai cambiato l'intero significato della frase - riverberroti : @emma_be_awkward ok, i won't, don't worry jsjsjsj - juliettexjimin : @__bubbletae___ Vabbè finché è ammaccato, fa girare un po’, però è ancora passabile ma il mio è proprio rotto ??????… - burbyx : Ho scoperto il brano Don't Worry di BoomDaBash grazie a @Shazam. - _keepurhead_up : @kaioshinmario la gelosia è terribile, don't worry darling, maybe someday you'll make it too, (in realtà no ma ti lascio l'illusione) -