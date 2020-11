De Ligt: «E’ stato molto difficile stare fuori per tre mesi» – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Le parole di Matthijs de Ligt, difensore centrale della Juventus, al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per 3 mesi Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato del suo ritorno dall’infortunio, corredato da un’ottima prestazione contro il Cagliari. LE DICHIARAZIONI – «Voglio giocare sempre, è stato molto difficile per me stare fuori. Quando stai fermo per 3 mesi è molto difficile ma sono contento di essere tornato in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Le parole di Matthijs de, difensore centrale della Juventus, al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per 3Matthijs de, difensore della Juventus, ha parlato del suo ritorno dall’infortunio, corredato da un’ottima prestazione contro il Cagliari. LE DICHIARAZIONI – «Voglio giocare sempre, èper me. Quando stai fermo per 3ma sono contento di essere tornato in campo». Leggi su Calcionews24.com

