Covid-19 | uno spray nasale contro il contagio

Leggi su zon

(Di lunedì 23 novembre 2020) Su cellule di laboratorio l’impiego di due semplici polimeri, ha dimostrato di poter offrire una protezione dall’infezione da-19 fino a 48 ore Per combattere il-19 in un prossimo futuro potrebbero esserci altre ed inaspettate armi. Mentre tutto il mondo vive la trepidante attesa per il vaccino, nuove sorprendenti scoperte scientifiche prendono piede. In chiave preventiva e quindi senza l’ambizione di “azzerare” i rischi, per chi si trova in ambienti chiusi e vuole limitare i rischi di, almeno per via, potrebbe essere d’aiuto un semplice. Del tutto simile a quello che si impiega ad esempio per rilasciare i farmaci antiallergici in caso di rinite o semplice raffreddore Protezione fino a 48 ore Al suo interno potrebbero trovare spazio due semplici polimeri, ...