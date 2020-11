Conte: “Natale richiede misure ad hoc, niente vacanze sulla neve. Spostamenti tra Regioni? Se continua trend stop zone rosse a fine mese” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sullo spostamento tra Regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alle vacanze sulla neve è incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire vacanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sullo spostamento traa Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così amese non avremo più. Tuttavia, il periodo natalizioad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere: consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile. Non possiamo concederciindiscriminate. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo è un conto ma tutto ciò che ruota attorno alleè incontrollabile. E con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non è possibile consentire...

LegaSalvini : PADRE ARIEL: 'CONTE NON HA COMPETENZE PER PARLARE DEL NATALE' - MediasetTgcom24 : Conte: 'Niente vacanze sulla neve a Natale' - NicolaPorro : Le letterine, i consigli sul Natale, la tv pubblica trattata tipo Istituto Luce. Il premier #Conte ha superato ogni… - 731valetotto : RT @Corriere: Conte: «Per Natale misure ad hoc, non sarà come a Ferragosto. Niente vacanze sulla ... - Marilenapas : RT @Corriere: Conte: «Per Natale misure ad hoc, non sarà come a Ferragosto. Niente vacanze sulla ... -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Natale Coronavirus: Conte a ristoratori, governo farà necessario per uscirne Affaritaliani.it