Cna Lombardia | è tempo di una web tax seria e selettiva Si alzi subito l’aliquota del 3 per cento sui giganti del digitale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Negli uffici di Cnane sono convinti. Tra mille difficoltà, Regioneha saputo trovare il coraggio di un passaggio forte a favore delle imprese con il pacchetto messo a punto nei giorni scorsi e denominato Sì. “Ci risultano 56 mila imprese beneficiarie, di cui quasi 50 mila micro imprese. Si tratta di una misura tangibile. Ora lavoriamo per mettere ancora più a terra il provvedimento perché ci sono alcune tipologie di impresa da includere nella platea dei beneficiari, come sarti da cerimonie, oreficerie, toelettatori, tatuatori, acconciatori con laboratori di estetica, così come il segmento dei produttori di trofei e targhe per eventi sportivi e cerimonie. Ma sia chiaro il nostro messaggio positivo: il senso politico del provvedimento è netto – dice il Presidente di Cna, Daniele ...