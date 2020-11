Campania, in arrivo ordinanza: infanzia e prime elementari tornano a scuola il 25 novembre. Sindaci possono scegliere la Dad (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Unità di crisi, al termine di una lunga riunione, ha dato il via al ritorno in aula, da mercoledì 25 novembre, in presenza degli alunni più piccoli (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e prima elementare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) L’Unità di crisi, al termine di una lunga riunione, ha dato il via al ritorno in aula, da mercoledì 25, in presenza degli alunni più piccoli (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e prima elementare. L'articolo .

DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - GFucci58 : RT @fanpage: Maltempo Calabria, terzo giorno di allerta per nubifragi: in arrivo soccorsi da Puglia e Campania - Daviderel4 : RT @fanpage: Maltempo Calabria, terzo giorno di allerta per nubifragi: in arrivo soccorsi da Puglia e Campania - fanpage : Maltempo Calabria, terzo giorno di allerta per nubifragi: in arrivo soccorsi da Puglia e Campania - mic_tod : Giletti vs De Luca. Cairo ha già allertato i vigili del fuoco in caso di arrivo di lanciafiamme negli studi di La7.… -