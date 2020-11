Campania | i positivi sono 2158 su meno di 16mila tamponi

(Di lunedì 23 novembre 2020) La Regioneha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. Si contano 2.158 nuovi contagiati, di cui 227 sintomatici e 1931 asintomatici. Un dato riferito a 15.739effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapportoè del 13,7%.39 i deceduti (tra il 14 e il 22 novembre). Alto il numero di guariti: se ne contano 2.091 in più. Di seguito il report posti letto: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 201 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 2.331 Per quanto riguarda il Paese nella sua interezza, i contagiati delle ultime 24 ore22.930 contagiati (su 148.945, per un tasso di ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.158 positivi su 15.739 tamponi e 2.091 guariti nelle ultime 24 ore, 39 morti tra il 1… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.158 positivi su 15.739 tamponi e 2.091 guariti nelle ultime 24 ore, 39 morti tra il 1… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.158 positivi su 15.739 tamponi e 2.091 guariti nelle ultime 24 ore, 39 morti tra il 1… - corrmezzogiorno : #Napoli Bollettino Campania, 39 vittime in 9 giorni e 2158 nuovi positivi - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.158 positivi su 15.739 tamponi e 2.091 guariti nelle ultime 24 ore, 39 morti tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania positivi

Frena la corsa del Coronavirus in Campania ma non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.158 positivi su 15.739 tamponi effettuati, 1.059 in meno di ieri ma con 8.593 tamponi in ...Il rapporto positivi/tamponi è del 13,7%. I sintomatici sono 227. Alto il numero di guariti: se ne contano 2.091 in più. Le vittime sono 39 La Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con ...