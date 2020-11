Arsenal, Pepé insultato sui social dopo l’espulsione con il Leeds: indagini della polizia (Di lunedì 23 novembre 2020) “Condanniamo in maniera totale gli atroci insulti contro Pepé e Alioski sui social media. Questo è assolutamente inaccettabile e il club lavorerà con la polizia e le autorità per fare tutto il possibile per rintracciare e perseguire i responsabili“. Con una nota pubblicata anche sui social l’Arsenal annuncia l’avvio delle indagini circa gli insulti verso Nicolas Pepé, calciatore dei Gunners espulso contro il Leeds nella gara domenicale di Premier League. Il rosso a Pepé ha costretto l’Arsenal a giocare in 10 chiudendo la sfida con un risicato 0-0 scaturendo le furie dei tifosi. Malumori sfoggiati con qualche insulto di troppo che ha spinto l’Arsenal a intervenire con una dura presa di posizione. We ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Condanniamo in maniera totale gli atroci insulti controe Alioski suimedia. Questo è assolutamente inaccettabile e il club lavorerà con lae le autorità per fare tutto il possibile per rintracciare e perseguire i responsabili“. Con una nota pubblicata anche suil’annuncia l’avvio dellecirca gli insulti verso Nicolas, calciatore dei Gunners espulso contro ilnella gara domenicale di Premier League. Il rosso aha costretto l’a giocare in 10 chiudendo la sfida con un risicato 0-0 scaturendo le furie dei tifosi. Malumori sfoggiati con qualche insulto di troppo che ha spinto l’a intervenire con una dura presa di posizione. We ...

