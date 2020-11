25 novembre Cisl Lazio e Sicet avviano ricerca su impatto pandemia

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Cosa e’ successo con la comparsa del Covid-19, nelle famiglie e nel sistema abitativo delle nostre citta’? Quali nuove difficolta’ sono intervenute nell’abitare? Abbiamo dovuto scegliere tra cose essenziali, pagare l’affitto o il mutuo? Come pensiamo che possa essere il dopo? Ascoltare, elaborare e cercare di rispondere a queste domande e’ l’impegno cheRoma esi propongono nelladal titolo ‘Il Covid 19 e le difficolta’ economiche ed abitative delle famiglie’. Lasi avviera’ il 25su Roma e Viterbo, due citta’ diverse ma con problemi simili. Possono partecipare tutti i cittadini compilando in pochi minuti un questionario anonimo online condiviso sul sito ufficiale delRoma e ...

CGILParma : RT @CGILModena: #25novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne. A #Modena i coordinamenti femminili di Cgil-Cisl-Uil e il Com… - DomenicoOtacher : RT @NIdiLCGIL: ??#Pfizer Catania. A rischio 200 lavoratori somministrati. ?? Sciopero generale FeLSA Cisl NIdiL Cgil Uiltemp #23novembre e… - FilcaCisl : RT @FilcaCisl: ? #AgoràFilca: il 23 25 27 novembre tre giornate di approfondimento/confronto/elaborazione - 11 tavole rotonde - 12 tavoli t… - CGILModena : RT @NIdiLCGIL: ??#Pfizer Catania. A rischio 200 lavoratori somministrati. ?? Sciopero generale FeLSA Cisl NIdiL Cgil Uiltemp #23novembre e… - CgilBologna : RT @NIdiLCGIL: ??#Pfizer Catania. A rischio 200 lavoratori somministrati. ?? Sciopero generale FeLSA Cisl NIdiL Cgil Uiltemp #23novembre e… -

Ultime Notizie dalla rete : novembre Cisl

RomaDailyNews

Sulle scuole dell'infanzia del Comune di Pomezia non è tornato il sereno. La Cisl Funzione pubblica, per voce del segretario locale Giancarlo Cosentino e del responsabile del dipartimento Funzioni loc ...In riferimento all’articolo “Sanità: Reparto “fantasma”, il Tg1 svergogna La Paglia. Razza sul punto di rimuoverlo” pubblicato in data 18 novembre sul quotidiano on line MessinaOggi.it (https://www.me ...