Unione europea della salute. La Commissione ci prova ma… (Di domenica 22 novembre 2020) Fare tesoro degli insegnamenti tratti dalla crisi pandemica e darvi seguito sul piano legislativo. Ma senza proporre un ampliamento delle competenze Ue in materia sanitaria e facendo i conti con risorse comuni decisamente inadeguate rispetto alle sfide da affrontare. È la strada stretta che la Commissione europea ha scelto di intraprendere presentando la scorsa settimana i primi elementi costituitivi (una comunicazione politico-strategica e tre proposte legislative) della cosiddetta Unione della salute. Il ragionamento dell'esecutivo europeo muove dall'esperienza della crisi pandemica in corso, che ha attestato in maniera evidente l'inefficacia delle risposte unilaterali degli Stati membri di fronte all'emergenza, e le necessità di coordinamento e messa in comune degli ...

