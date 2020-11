Traffico Roma del 22-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020) LuceverdeVerdi trovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi aNord sulla Salaria dall’aeroporto dell’Uva a Villa Spada Vercelli al Raccordo illo ricordiamo deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile per lavori che termineranno il prossimo 27 novembre code perintenso invece sulla Cassia bis dal raccordo a via di Santa Cornelia Formello sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti per incidenti da via Filippo Fiorentini sino a Portonaccio verso la tangenziale incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo Ci sono code tra uscite Anagnina ed Ardeatinarallentato per incidente anche in via del Porto Fluviale all’altezza di via del Commercio in piazza San Pietro in pieno svolgimento l’Angelus e la conseguente benedizione ...