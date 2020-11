Sci alpino, Irene Curtoni: “Questo deve essere un punto di partenza per ambire al podio” (Di domenica 22 novembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Levi, in Finlandia: la migliore delle italiane è stata Irene Curtoni, oggi ottava al traguardo. La 35enne azzurra del Centro Sportivo Esercito ha parlato al sito federale della FISI. Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Ho fatto un altro passo in avanti, più che altro nella consistenza riguardante nel tenere la posizione, il risultato e la sciata in entrambe le manche. Alla fine mi sono adattata abbastanza bene su tutti i tipi di tracciato proposti, la sciata è solida, c’è dietro tanto lavoro. Chiaramente l’ambizione non è quella di arrivare undicesima oppure ottava, però per essere il primo weekend di Coppa del Mondo posso ritenermi soddisfatta, anche perché quando ho fatto un errore, sono riuscita a recuperare. Questo ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) La Coppa del Mondo femminile di sciha visto andare in archivio lo slalom speciale di Levi, in Finlandia: la migliore delle italiane è stata, oggi ottava al traguardo. La 35enne azzurra del Centro Sportivo Esercito ha parlato al sito federale della FISI. Queste le sue dichiarazioni a fine gara: “Ho fatto un altro passo in avanti, più che altro nella consistenza riguardante nel tenere la posizione, il risultato e la sciata in entrambe le manche. Alla fine mi sono adattata abbastanza bene su tutti i tipi di tracciato proposti, la sciata è solida, c’è dietro tanto lavoro. Chiaramente l’ambizione non è quella di arrivare undicesima oppure ottava, però peril primo weekend di Coppa del Mondo posso ritenermi soddisfatta, anche perché quando ho fatto un errore, sono riuscita a recuperare. Questo ...

Fisiofficial : Ottavo posto per Irene #Curtoni nel secondo slalom di #Levi, miglior piazzamento in Finlandia per la valtellinese… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: a Levi Marta Bassino out nella seconda manche - Profilo3Marco : RT @GiovanniToti: E chi ha mai detto che tra le onde del mare di Genova non possa nascere un talento… alpino? È la storia di Serena Viviani… - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, le dichiarazioni di Irene #Curtoni dopo l'ottavo posto del secondo slalom di #Levi 2020 - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: Petra Vlhova vince anche il secondo slalom di Levi ?????? Solo quinta Mikaela Shiffrin, mentre Irene Curtoni è la migliore… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino oggi, Slalom Levi 2: orari, tv, pettorali di partenza, programma OA Sport Precipita in cordata in cima Ra Zesta sopra Cortina: alpinista gravissimo

CORTINA. Scivola sul ghiaccio in cordata e precipita in un canale. Gravissimo un giovane alpinista. Gregor Gombac, cortinese di 24 anni, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ca’ ...

Sci alpino: primi punti in slalom per Federica Brignone

Primi punti della stagione di Coppa del Mondo in slalom per Federica Brignone, che si è classificata 24ª nella seconda gara di Levi.

CORTINA. Scivola sul ghiaccio in cordata e precipita in un canale. Gravissimo un giovane alpinista. Gregor Gombac, cortinese di 24 anni, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ca’ ...Primi punti della stagione di Coppa del Mondo in slalom per Federica Brignone, che si è classificata 24ª nella seconda gara di Levi.