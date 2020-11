Roma Parma | favoloso gol di Mkhitaryan – VIDEO

(Di domenica 22 novembre 2020) Henrikhha segnato un bellissimo gol contro ilHenrikhnon si ferma più. Dopo la tripletta nell’ultimo turno contro il Genoa, l’armeno ha trovato la via del gol anche contro ile lo ha fatto in maniera favolosa. Al 32?, l’ex Arsenal ha approfittato di una sponda di Borja Mayoral calciando di prima intenzione dai 25 metri lasciando partire una bomba che si insaccata sotto la traversa. ?? GOAL! Henrikhgreat strike 32'(2-0) #pic.twitter.com/Lzl8JaCkuo — noobfcb (@noobfcb) November 22, 2020 Leggi su Calcionews24.com

La cronaca live di Roma-Parma La Roma torna in campo oggi alle 15:00, dopo la bella vittoria di Genova per 1-3 prima dello stop dovuto agli impegni delle Nazionali. Oggi all’Olimpico la squadra di Fon ...Quattro gol in due partite. Sono i numeri mostruosi di Henrikh Mkhitaryan che dopo la tripletta contro il Genoa, trova anche il modo di siglare la rete del 2-0 in Roma-Parma. L’armeno si è fiondato su ...