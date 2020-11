Roma, controlli anti-assembramenti e blitz ad un Covid festival: il report della Polizia Locale (Di domenica 22 novembre 2020) Aveva organizzato un “Covid festival” pubblicizzandolo tramite locandine affisse nelle strade del quartiere: appuntamento ieri pomeriggio dopo le 18:00 in un bar in zona Tiburtina ma all’orario previsto si sono presentate anche le pattuglie della Polizia Locale che hanno sanzionato il titolare, un cittadino di nazionalità egiziana di 50 anni, con conseguente chiusura dell’attività. Diverse le irregolarità contestate tra cui la somministrazione tramite buffet, la mancanza di percorsi che permettessero il distanziamento interpersonale e l’assenza di gel disinfettante all’ingresso. Ulteriori verifiche amministrative sono tuttora in corso. I controlli a tutela della salute pubblica sono proseguiti anche questo fine settimana con chiusure temporanee in piazze e strade di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Aveva organizzato un “” pubblicizzandolo tramite locandine affisse nelle strade del quartiere: appuntamento ieri pomeriggio dopo le 18:00 in un bar in zona Tiburtina ma all’orario previsto si sono presentate anche le pattuglieche hanno sanzionato il titolare, un cittadino di nazionalità egiziana di 50 anni, con conseguente chiusura dell’attività. Diverse le irregolarità contestate tra cui la somministrazione tramite buffet, la mancanza di percorsi che permettessero il distanziamento interpersonale e l’assenza di gel disinfettante all’ingresso. Ulteriori verifiche amministrative sono tuttora in corso. Ia tutelasalute pubblica sono proseguiti anche questo fine settimana con chiusure temporanee in piazze e strade di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Roma, controlli anti assembramenti: nelle vie dello shopping transenne per filtrare l'accesso RomaToday Oms, l'Europa si attrezzi o arriverà una terza ondata

ROMA, 22 NOV - L'Oms avverte l'Europa che se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della pandemia all'inizio del 2021. David Nabarro, inviato speciale dell'Oms, in un'intervista ...

