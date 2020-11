Reggina-Pisa, due squadre alla ricerca del riscatto (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina–Pisa. Le due compagini sono distanti soli tre punti in classifica e questa partita sarà importante per sondare le ambizioni dei due club. Reggina, ritornare a vincere per il rilancio La Reggina vive un periodo non propriamente positivo. Nelle ultime tre partite, gli amaranto hanno portato solo un punto in cascina, ed in particolare, la vittoria manca dalla seconda giornata. La società calabrese ha rinnovato la fiducia all’allenatore Mimmo Toscano, il quale però sa che deve intervenire il prima possibile. Di certo un fattore che non sta aiutando affatto il tecnico di Cardeto, è la questione infortuni. Infatti, non saranno arruolabili Rolando e Charpentier, che ha accusato un’altra lesione (si tratta di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, andrà in scena. Le due compagini sono distanti soli tre punti in classifica e questa partita sarà importante per sondare le ambizioni dei due club., ritornare a vincere per il rilancio Lavive un periodo non propriamente positivo. Nelle ultime tre partite, gli amaranto hanno portato solo un punto in cascina, ed in particolare, la vittoria manca dseconda giornata. La società calabrese ha rinnovato la fiducia all’allenatore Mimmo Toscano, il quale però sa che deve intervenire il prima possibile. Di certo un fattore che non sta aiutando affatto il tecnico di Cardeto, è la questione infortuni. Infatti, non saranno arruolabili Rolando e Charpentier, che ha accusato un’altra lesione (si tratta di un ...

