“Precedenza a chi può sopravvivere” | le regole dell’Iss nelle terapie intensive

L'Istituto superiore di sanità ha elaborato un protocollo per i medici, in particolare per gli anestesisti, da applicare nel caso in cui dovessero trovarsi a scegliere chi ricoverare prima in terapia intensiva. Queste misure, ricorda l'Iss, vanno applicate solo ed esclusivamente in situazioni di estrema gravità. Precedenza a chi può sopravvivere: questa la regola madre; l'età non è l'unico criterio. Attualmente i criteri all'esame dell'Istituto di sanità sono 12, comprese tutte le possibili condizioni da seguire prima di arrivare alla scelta. Al paziente, si legge ancora, vanno comunque garantiti i suoi diritti e assicurato che sarà preso in carico con "gli strumenti possibili". Il titolo del documento è Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia da Covid-19.

