Povertà, altri 400 milioni ai comuni per Buoni spesa. Assistenti sociali: "Meglio spendere per personale e interventi in base alle esigenze"

Il 28 marzo scorso il governo annunciava lo stanziamento di 400 milioni di euro per aiutare con i Buoni spesa le famiglie senza reddito a causa del lockdown. Secondo l'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da allora i Buoni hanno raggiunto 4,3 milioni di persone, per un totale di un milione e mezzo di famiglie. A distanza di otto mesi e con l'Italia che ha imboccato nuovamente la strada delle chiusure gli amministratori locali avevano chiesto di rifinanziare quella misura. "Sono sempre di più le persone in difficoltà economiche e sarebbero di nuovo necessari i Buoni spesa", aveva detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. La risposta è arrivata con il decreto Ristori ter, approvato nella notte di venerdì dal consiglio dei ministri.

