Post Juventus Cagliari | le voci degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) Nell’ immediato, sono intervenuti in conferenza stampa i dueper analizzare il match appena concluso.: cosa ha detto Pirlo? Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, si è detto molto soddisfatto della vittoria della sua squadra che ha confermato di essere in crescita: “Gli interpreti possono cambiare, ma non il modo di giocare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e dominato il gioco, per la nostra crescita serviva una una prestazione del genere. Tutti hanno fatto molto bene, sia i nazionali che i ragazzi che tornavano da un lungo infortunio. Fin dal primo minuto siamo scesi in campo molto bene. Non si vince solo con la qualità. Per dominare il gioco bisogna dialogare a due tocchi e velocemente, muovendala da ...