Pagelle Roma-Parma 3-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 22 novembre 2020) Lee idi3-0, match dell’ottava giornata diA. La squadra di Fonseca parte subito bene e va negli spogliatoi sul risultato di 3-0: Borja Mayoral al 28? sblocca il risultato sfruttando un assist splendido di Spinazzola, poi è il turno di Mkhitaryan, autore di una doppietta (32?, 40?) che conferma lo straordinario momento dell’armeno dopo la tripletta al Genoa. Nella ripresa la squadra di Fonseca gestisce con facilità e sfiora più volte il poker.(3-4-2-1): Mirante 6.5; Mancini 6.5, Cristante 7, Ibanez 6.5 (8’ st Juan Jesus 6); Karsdorp 7, Villar 7 (35’ st Diawara sv), Veretout 6, Spinazzola 6.5 (34’ st Bruno Peres sv); Pedro 6 (35’ st Pellegrini sv), Mkhitaryan 7.5; Borja Mayoral 7 (20’ st Carles Perez 6). In panchina: Pau Lopez, Farelli, Feratovic, ...

