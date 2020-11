'Non venire in ospedale perché non te lo meriti': l'infermiera zittisce i negazionisti (Di domenica 22 novembre 2020) 'Non venire in ospedale, non perché non ti curerei, ma perché non te lo meriti'. Michela è un' infermiera di Pescara , lavora in un reparto non Covid e qualche sera fa sulla sua auto ha trovato un ... Leggi su leggo (Di domenica 22 novembre 2020) 'Nonin, nonnon ti curerei, manon te lo'. Michela è un'di Pescara , lavora in un reparto non Covid e qualche sera fa sulla sua auto ha trovato un ...

Ultime Notizie dalla rete : Non venire Covid Pescara, l'infermiera zittisce i negazionisti: «Non venire in ospedale perché non te lo meriti» Il Messaggero "Semplificare la manovra. Così collaboreremo"

Se la maggioranza vuole davvero il dialogo con l’opposizione lo si vedrà in commissione Bilancio. Parola di Ylenja Lucaselli, deputata di Fd’I. La legge di bilancio è approvata e ora tocca al Parlamen ...

«Non venire in ospedale, non perché non ti curerei, ma perché non te lo meriti». E’ la battuta finale con cui Michela, infermiera all’ospedale ...

