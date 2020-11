Moto3, GP Portogallo 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Fernandez (Di domenica 22 novembre 2020) Raul Fernandez trionfa nel Gran Premio di Portogallo di Moto3 e chiude bene un Mondiale in cui, soprattutto nella seconda parte, ha dimostrato di essere tra i più in forma. Il pilota spagnolo precede Foggia e Alcoba, ma ha fatto gara a sé prendendo letteralmente il largo nelle fasi iniziali. Peccato per Tony Arbolino, protagonista di una bella rimonta visto che partiva dal fondo: a vincere il Mondiale è Albert Arenas. L’ordine DI arrivo Raul Fernandez Dennis Foggia Jeremy Alcoba Sergio Garcia Tony Arbolino Darryn Binder Celestino Vietti Ai Ogura John McPhee Deniz Ongu LA classifica AGGIORNATA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Raultrionfa nel Gran Premio didie chiude bene un Mondiale in cui, soprattutto nella seconda parte, ha dimostrato di essere tra i più in forma. Il pilota spagnolo precede Foggia e Alcoba, ma ha fatto gara a sé prendendo letteralmente il largo nelle fasi iniziali. Peccato per Tony Arbolino, protagonista di una bella rimonta visto che partiva dal fondo: are il Mondiale è Albert Arenas. L’DIRaulDennis Foggia Jeremy Alcoba Sergio Garcia Tony Arbolino Darryn Binder Celestino Vietti Ai Ogura John McPhee Deniz Ongu LAAGGIORNATA SportFace.

