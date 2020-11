Miozzo, Cts: "La riapertura delle scuole deve essere una priorità" (Di domenica 22 novembre 2020) La scuola in presenza ”è un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi” e, dunque, la riapertura degli istituti “deve essere una priorità”. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo ribadisce all’ANSA che per scienziati ed esperti quello della scuola deve essere il primo tema al centro del dibattito politico sulle riaperture. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) La scuola in presenza ”è un elemento fondamentale della crescita e del processo formativo dei nostri ragazzi” e, dunque, ladegli istituti “una”. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostinoribadisce all’ANSA che per scienziati ed esperti quello della scuolail primo tema al centro del dibattito politico sulle riaperture.

