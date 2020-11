Maltempo non da tregua al Sud: allerta rossa continua (Di domenica 22 novembre 2020) Il Maltempo fa ancora paura: anche per oggi è stata diramata l’allerta rossa in Calabria, fino ad arancione in Sicilia e Basilicata. Il Maltempo continua a martoriare il Sud, dove per la giornata di oggi è stata diramata l’allerta rossa in Calabria ed arancione su 3 regioni in tutto. La zona continua infatti a essere influenzata dal vortice Leggi su periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Ilfa ancora paura: anche per oggi è stata diramata l’in Calabria, fino ad arancione in Sicilia e Basilicata. Ila martoriare il Sud, dove per la giornata di oggi è stata diramata l’in Calabria ed arancione su 3 regioni in tutto. La zonainfatti a essere influenzata dal vortice

DPCgov : ?? #Maltempo in #Calabria: Manteniamo alta l’attenzione. Condividi queste semplici azioni per non correre rischi. È… - msgelmini : Un forte abbraccio alla città di #Crotone devastata dal maltempo. Strade allagate, persone bloccate in auto, case e… - Corriere : Aereo della Lazio, primo volo da dimenticare: giocatori terrorizzati e niente rientro (per il maltempo) - roberta_sgri : RT @AngekoC: È stato dedicato più tempo alla colatura di gesso di #Pompei che a #Crotone, dov’è molte persone hanno perso tutto. Okay fan… - AngekoC : È stato dedicato più tempo alla colatura di gesso di #Pompei che a #Crotone, dov’è molte persone hanno perso tutto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo non Maltempo a Crotone, la violenza della pioggia non si placa Corriere della Calabria Visualizza la copertura completa su Google News Maltempo Crotone: frane e allagamenti a Cirò e Cirò Marina

Il maltempo che sta flagellando il Crotonese continua a creare problemi e danni. Anche durante la notte appena trascorsa la pioggia è caduta copiosa su tutto il territorio creando non pochi disagi che ...

Maltempo, a Crotone è ancora allerta rossa. Quello che accade ora per ora LIVE-VIDEO

Il primo cittadino in un video invita a non uscire di casa: «La situazione è grave, raggiungete i piani alti». Continua intanto a piovere abbondantemente e forti raffiche di vento si stanno abbattendo ...

Il maltempo che sta flagellando il Crotonese continua a creare problemi e danni. Anche durante la notte appena trascorsa la pioggia è caduta copiosa su tutto il territorio creando non pochi disagi che ...Il primo cittadino in un video invita a non uscire di casa: «La situazione è grave, raggiungete i piani alti». Continua intanto a piovere abbondantemente e forti raffiche di vento si stanno abbattendo ...