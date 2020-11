LIVE Fortitudo-Virtus 58-67, Serie A basket in DIRETTA: +9 Segafredo prima dell’ultimo quarto di gara! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL TERZO quarto! 58-67 1/2 Alibegovic. Ultimo possesso Fortitudo nel terzo quarto. Tripla forzata di Banks che finisce sul primo ferro, fallo di Mancinelli a rimbalzo che manda Alibegovic in lunetta. 58-66 Tap-in di Alibegovic, 43? sul cronometro, entrambe le squadre in bonus. 58-64 TRIPLA di Banks. 55-64 Saunders in sospensione, arriva a quota 16 l’ex della Vanoli Cremona. 53-64 Altro assist spaziale di Teodosic per Markovic, scappa via la Segafredo, +11. Rientra in campo capitan Mancinelli per la Lavoropiù, riposo per Withers. 53-62 Teodosic pesca Hunter sotto canestro, 3’16” sul cronometro, Virtus in bonus, due falli Fortitudo. 0/2 Happ. Happ si prende ancora il centro dell’area e subisce fallo da ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO! 58-67 1/2 Alibegovic. Ultimo possessonel terzo. Tripla forzata di Banks che finisce sul primo ferro, fallo di Mancinelli a rimbalzo che manda Alibegovic in lunetta. 58-66 Tap-in di Alibegovic, 43? sul cronometro, entrambe le squadre in bonus. 58-64 TRIPLA di Banks. 55-64 Saunders in sospensione, arriva a quota 16 l’ex della Vanoli Cremona. 53-64 Altro assist spaziale di Teodosic per Markovic, scappa via la, +11. Rientra in campo capitan Mancinelli per la Lavoropiù, riposo per Withers. 53-62 Teodosic pesca Hunter sotto canestro, 3’16” sul cronometro,in bonus, due falli. 0/2 Happ. Happ si prende ancora il centro dell’area e subisce fallo da ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Fortitudo-Virtus 22-25 Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo dopo il primo quarto di derby! - #Fortitudo-Virtus #22… - zazoomblog : LIVE Fortitudo-Virtus 22-25 Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo dopo il primo quarto di derby! - #Fortitudo-Vi… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Fortitudo-Virtus 22-25 Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo dopo il primo quarto di derby! - #Fortitudo-Virtus #22-… - zazoomblog : LIVE Fortitudo-Virtus 22-25 Serie A basket in DIRETTA: +3 Segafredo dopo il primo quarto di derby! - #Fortitudo-Vir… - Eurosport_IT : Fortitudo-Virtus: il derby di Bologna numero 109 è LIVE su Eurosport Player! #EurosportBASKET | #LBASerieA -