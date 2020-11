"Lingua in bocca con tutti?". Selvaggia Roma, fonti certe: cos'ha combinato quest'estate in Sardegna (Di domenica 22 novembre 2020) Selvaggia Roma, l'ex concorrente a Temptation Island e ora al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha un compito ben preciso: svergognare il prossimo. Prima ha detto che ha limonato con Pierpaolo Pretelli poi con Enock, il fratello di Balotelli, entrambi nella Casa, entrambi smentiscono, in più Enock è fidanzato. quest' ultimo, poi, l'avrebbe incontrato in Sardegna, nel privé di una discoteca, e avrebbero sLinguazzato alla grande. Vero? Falso? Di vero è che dalla Sardegna sono tornati in tanti positivi al Covid, compresa, pare, Selvaggia che ha dovuto aspettare un mese per il tampone giusto, pare. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020), l'ex concorrente a Temptation Island e ora al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha un compito ben preciso: svergognare il prossimo. Prima ha detto che ha limonato con Pierpaolo Pretelli poi con Enock, il fratello di Balotelli, entrambi nella Casa, entrambi smentiscono, in più Enock è fidanzato.' ultimo, poi, l'avrebbe incontrato in, nel privé di una discoteca, e avrebbero szzato alla grande. Vero? Falso? Di vero è che dallasono tornati in tanti positivi al Covid, compresa, pare,che ha dovuto aspettare un mese per il tampone giusto, pare.

