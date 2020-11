Le pagelle della Fiorentina – Biraghi fa disastri | viola senz’anima

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze – Lacade al Franchi contro il Benevento. Ledeial termine del match: Dragowski 6,5: Se lacade non è colpa sua. Anzi, evita il peggio: bravo su Insigne e Lapadula, attento nelle uscite. Su Improta non può nulla. Igor 5,5: Gara senza infamia e senza lode. Pochi errori ma non si annotano sortite di spessore (11’st Lirola 6: col suo ingresso la fascia destra acquista brio, ma i cross non trovano fortune) Milenkovic 5,5: Buona gara sul piano fisico, nel finale cede nella corsa ma laa quel punto stava tentando un confuso assalto Pezzella 6: Non è al topforma ma dà il suo apporto alla fase difensiva soprattutto quando chiude su Moncini in spaccata evitando il raddoppio.5: ...