Inter, Marotta: "Eriksen? Non tratteniamo chi chiede di essere trasferito. Rinnovo Bastoni? Vi spiego" (Di domenica 22 novembre 2020) L'ad dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-gara del match contro il Torino affrontando varie tematiche. Leggi su 90min (Di domenica 22 novembre 2020) L'ad dell'ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-gara del match contro il Torino affrontando varie tematiche.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara del match contro il ...

In nazionale si è confermato determinante, ma Christian Eriksen non ha ancora trovato il suo posto nell’Inter. Dopo i diversi ... si è espresso Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn: "Conte ...

