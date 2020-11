Intelligence come materia di studio. Vecchione e Volpi aprono il master degli 007 (Di domenica 22 novembre 2020) “Studiare l’Intelligence in Italia: esperienze a confronto” è il titolo del convegno con il quale sulla piattaforma zoom si inaugurerà sabato 28 novembre 2020 alle ore 9 (per durare fino alle ore 18) la decima edizione del master in Intelligence dell’Università della Calabria, il primo a essere attivato in Italia nel 2007 grazie al sostegno del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Sarà possibile seguire i lavori cliccando qui. Dopo i saluti istituzionali delle autorità accademiche dell’ateneo calabrese, ci sarà l’introduzione di Mario Caligiuri, direttore del master in Intelligence dell’Università della Calabria, a cui saranno affidate anche le conclusioni. Caligiuri ha spiegato così l’iniziativa: “Abbiamo voluto celebrare il taglio del nastro della decima edizione del percorso ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) “Studiare l’in Italia: esperienze a confronto” è il titolo del convegno con il quale sulla piattaforma zoom si inaugurerà sabato 28 novembre 2020 alle ore 9 (per durare fino alle ore 18) la decima edizione delindell’Università della Calabria, il primo a essere attivato in Italia nel 2007 grazie al sostegno del Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Sarà possibile seguire i lavori cliccando qui. Dopo i saluti istituzionali delle autorità accademiche dell’ateneo calabrese, ci sarà l’introduzione di Mario Caligiuri, direttore delindell’Università della Calabria, a cui saranno affidate anche le conclusioni. Caligiuri ha spiegato così l’iniziativa: “Abbiamo voluto celebrare il taglio del nastro della decima edizione del percorso ...

