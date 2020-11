I supermercati Bennet nel Milanese riaprono i reparti di carta igienica e assorbenti (Di domenica 22 novembre 2020) I supermercati Bennet all’interno dei centri commerciali del Milanese riaprono le corsie che sabato 21 novembre avevano “transennato”. Dopo l’articolo del fattoquotidiano.it, che ha riportato la replica del Prefetto di Milano, gli spazi – come confermato dalla stessa catena – sono nuovamente fruibili per i clienti. Una contro-decisione nel giro di 24 ore. Tra i prodotti “vietati” c’erano beni di prima necessità: carta igienica, assorbenti, prodotti para-farmaceutici come il gel igienizzante, shampoo e bagnoschiuma. Una scelta, quella di chiudere, che aveva sollevato un polverone social, da parte di clienti che si sono trovati a non poter acquistare prodotti necessari nella spesa settimanale. Tutto nasce da un quiproquo. Federdistribuzione chiede un chiarimento al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Iall’interno dei centri commerciali delle corsie che sabato 21 novembre avevano “transennato”. Dopo l’articolo del fattoquotidiano.it, che ha riportato la replica del Prefetto di Milano, gli spazi – come confermato dalla stessa catena – sono nuovamente fruibili per i clienti. Una contro-decisione nel giro di 24 ore. Tra i prodotti “vietati” c’erano beni di prima necessità:, prodotti para-farmaceutici come il gel igienizzante, shampoo e bagnoschiuma. Una scelta, quella di chiudere, che aveva sollevato un polverone social, da parte di clienti che si sono trovati a non poter acquistare prodotti necessari nella spesa settimanale. Tutto nasce da un quiproquo. Federdistribuzione chiede un chiarimento al ...

fattoquotidiano : Supermercati Bennet a Milano non vendono carta igienica e assorbenti nel weekend: “Lo dice un’ordinanza del Prefett… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: I supermercati Bennet nel Milanese riaprono i reparti di carta igienica e assorbenti - fattoquotidiano : I supermercati Bennet nel Milanese riaprono i reparti di carta igienica e assorbenti - tinas48 : RT @fattoquotidiano: Supermercati Bennet a Milano non vendono carta igienica e assorbenti nel weekend: “Lo dice un’ordinanza del Prefetto”.… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Supermercati Bennet a Milano non vendono carta igienica e assorbenti nel weekend: “Lo dice un’ordinanza del Prefetto”.… -

Ultime Notizie dalla rete : supermercati Bennet I supermercati Bennet nel Milanese riaprono i reparti di carta igienica e assorbenti Il Fatto Quotidiano Cambia la forma, non la sostanza: la Colletta alimentare in tempo di Covid

«Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori.» Queste parole di papa Francesco sono lo sprone per organizzare, anche i ...

Vanzaghello, supermercato vieta la vendita di carta igienica e assorbenti nel weekend

Niente vendita di carta igienica nel fine settimana al supermercato all’interno del centro commerciale a Vanzaghello e Nerviano. “Oggi sono andato al supermercato Bennet perché… Leggi ...

«Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori.» Queste parole di papa Francesco sono lo sprone per organizzare, anche i ...Niente vendita di carta igienica nel fine settimana al supermercato all’interno del centro commerciale a Vanzaghello e Nerviano. “Oggi sono andato al supermercato Bennet perché… Leggi ...