Highlights e gol Juventus-Cagliari 2-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 22 novembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di. All’Allianz Stadium decide una doppietta di Cristiano Ronaldo che regala tre punti preziosi ai ragazzi di Andrea Pirlo, in una partita quasi sempre in controllo nonostante un paio di azioni pericolose del. LE PAGELLE E I VOTI DEL MATCH SportFace.

SkySport : CROTONE-LAZIO 0-2 Risultato finale ? ? #Immobile (21’) ? #Correa (58’) ? Serie A - 8^ Giornata ? ?? Gli highlight… - RaiSport : GOOOL #ITALIA!!! #Belotti porta in vantaggio gli #Azzurri al 22' la diretta streaming, i gol, gli highlights e le… - romasulweb : VIDEO | Crotone-Lazio 0-2: Ciro è grande, Immobile torna e segna. Gli highlights - romatoday : VIDEO | Crotone-@officialsslazio 0-2: Ciro è grande, Immobile torna e segna. Gli highlights - fainformazione : VIDEO - Juventus-Cagliari 2-0 | Gol e Highlights | Giornata 8 | Serie A TIM 2020/21 La Juventus di Pirlo ritrova l… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il video degli highlights del match tra Spezia e Atalanta. Nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021, non c’è nessun gol ma tante occasioni da rete per entrambe le s ...Video Juve Stabia Viterbese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella 12^ giornata della Serie C, girone C.