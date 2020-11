Ghali contro Tale e Quale Show dopo l’imitazione di Sergio Muniz: «Bastava l’autotune e un bel look, con il BlackFace brutta figura» (Di domenica 22 novembre 2020) Ghali ha criticato l’imitazione di Sergio Muniz a Tale e Quale Show. Venerdì scorso, durante l’ultimo degli appuntamenti con il programma di Rai Uno, l’attore spagnolo è stato chiamato a interpretare il rapper di “Cara Italia”, ma il trucco ha scatenato la polemica. Ghali, infatti, sui social si è scagliato contro il make up eccessivo: «L’Italia è ormai l’unico Paese a usare ancora il BlackFace, non facciamo una bella figura». IL BlackFace «Bastava l’autotune e un bel look. Non c’è bisogno di fare il BlackFace per imitare me o altri artisti», ha scritto il cantante commentando l’esibizione. Il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 22 novembre 2020)ha criticatodi. Venerdì scorso, durante l’ultimo degli appuntamenti con il programma di Rai Uno, l’attore spagnolo è stato chiamato a interpretare il rapper di “Cara Italia”, ma il trucco ha scatenato la polemica., infatti, sui social si è scagliatoil make up eccessivo: «L’Italia è ormai l’unico Paese a usare ancora il, non facciamo una bella». ILe un bel. Non c’è bisogno di fare ilper imitare me o altri artisti», ha scritto il cantante commentando l’esibizione. Il ...

