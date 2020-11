Edoardo Nesi | Nell' Italia post-Covid ci sarà da curare la mente del Paese intero

(Di domenica 22 novembre 2020) Ora che la curva dei contagi tende a stabilizzarsi, si possono vedere meglio anche le altre macerie: “Alla fine, quando faremo i conti completacon quello che è successo, oltre i morti, ii di lavoro distrutti, le imprese spazzate via, dovremo considerare anche le ferite psicologiche della pandemia, i contraccolpi che ci sarannoe teste delle persone, cidaladel”. Anche per, scrittore che vive a Prato,a zona rossa toscana, “la seconda ondata è stato un colpo” inaspettato. “Questa estate mi ero illuso – dice – che il virus fosse clinicamorto. Ci avevo creduto, che motivo avevo per non farlo? Ho passato un’estate ...

"Stavo crescendo nell'Italia migliore di sempre, e la vita era dolce come il miele". In "Economia sentimentale" Edoardo Nesi ripensa all'età dell'oro: non c’è più bisogno di un passato da privilegiato ...Lo scrittore inserito in una precisa classe sociale e addirittura in un gruppo ristretto e abbiente, che si è ritrovato senza colpe apparenti a mutare in peggio la propria condizione, vuole prima di t ...