‘Ballando con le stelle’, Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincono la quindicesima edizione! Ecco la classifica completa (Di domenica 22 novembre 2020) Si è disputata questa sera la finale di BalLando con le Stelle 15. A conquistare la vittoria è stata la coppia di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, col 58% dei voti. Secondo posto, invece, per Paolo Conticini e Veera Kinnunen con il 42% dei voti. Terzi classificati, a sorpresa, Alessandra Mussolini e Samuel Peron ed ora capirete il perché. La puntata è entrata subito nel vivo con le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. A giudicare, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nella semifinale, il ripescaggio era stato vinto da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che si sarebbero dovuti scontrare allo spareggio finale con Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Eccezionalmente, la conduttrice Milly Carlucci ha consentito l’accesso ad ... Leggi su isaechia (Di domenica 22 novembre 2020) Si è disputata questa sera la finale di Balcon le Stelle 15. A conquistare la vittoria è stata la coppia di, col 58% dei voti. Secondo posto, invece, per Paolo Conticini e Veera Kinnunen con il 42% dei voti. Terziti, a sorpresa, Alessandra Mussolini e Samuel Peron ed ora capirete il perché. La puntata è entrata subito nel vivo con le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara. A giudicare, come sempre, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nella semifinale, il ripescaggio era stato vinto da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che si sarebbero dovuti scontrare allo spareggio finale con Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Eccezionalmente, la conduttrice Milly Carlucci ha consentito l’accesso ad ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - _Sherbatsky__ : RT @clairecolella3: Io che leggo commenti sul fatto che Selvaggia è una gatta morta perché sta ballando (in maniera palesemente ironica) co… - LuEvangelista91 : @stanzaselvaggia che crede di scazzare con la Mussolini ma poi conosce la Signora Rossella è come quando sei già in… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con “Datti una regolata | stai esagerando” | battuta sul peso di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle | web furioso Zazoom Blog