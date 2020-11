Atletico Madrid, Simeone: «Barcellona? Ottima partita con la Juventus» (Di domenica 22 novembre 2020) Diego Simeone commenta la vittoria contro il Barcellona, avversario della Juventus in Champions League. Ecco le sue parole Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, commenta la vittoria contro il Barcellona e parla della gara giocata dai catalani all’Allianz Stadium con la Juventus. Le sue parole sulla stagione della squadra allenata da Ronald Koeman. «Considerando quello che ho visto hanno giocato gare buone. Hanno giocato un’Ottima partita contro la Juve, sanno giocare difensivamente in mezzo al campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Diegocommenta la vittoria contro il, avversario dellain Champions League. Ecco le sue parole Diego, tecnico dell’, commenta la vittoria contro ile parla della gara giocata dai catalani all’Allianz Stadium con la. Le sue parole sulla stagione della squadra allenata da Ronald Koeman. «Considerando quello che ho visto hanno giocato gare buone. Hanno giocato un’contro la Juve, sanno giocare difensivamente in mezzo al campo». Leggi su Calcionews24.com

