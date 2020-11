Allerta alimentare: Salmonella nella carne macinata mista, non consumatela (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati La catena dei supermercati Metro ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di carne macinata mista di bovino e suino a marchio Jubatti per la presenza di Salmonella spp. Il mix di carne in questione è venduta in confezioni sottovuoto da 2 kg con il numero di lotto 223237-305 con data di scadenza 21/11/2020. Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati La catena dei supermercati Metro ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto didi bovino e suino a marchio Jubatti per la presenza dispp. Il mix diin questione è venduta in confezioni sottovuoto da 2 kg con il numero di lotto 223237-305 con data di scadenza 21/11/2020. Impronta Unika.

TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: #richiamo per Toulon Croissanteria #Cornetti 5 Cereali. Presenza #OssidodiEtilene nei… - TuttoConoscenza : #AllertaAlimentare: richiamo per Nuova Terra #SemidiSesamo biologici. Presenza #OssidodiEtilene oltre i limiti!… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: richiamo per Lidl Barrette #Muesli e Cereali #Crownfield #rischialimentari per presenza… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE LIDL E IPER - ESCERICHIA COLI STEC NELLA FONTINA | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare… - CucinoIt : ALLERTA ALIMENTARE PIOMBO NELLE POSATE PER BAMBINI | PRODOTTO RICHIAMATO #AllertaAlimentare #CucinoamodoMIOit… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare, ritirato dal mercato nuovo prodotto da forno Yeslife Giungla di ordinanze negozianti nel caos: "Non si capisce nulla"

Decine di migliaia di operatori del commercio al dettaglio, della grande distribuzione, esercenti e artigiani non riescono più a stare al passo con ordinanze, deroghe, circolari ad integrare, delibere ...

Stop a supermercati e negozi. Alimentari, panifici e bar solo per domicili o asporto: guida alla domenica dei divieti

Oggi resteranno chiusi i centri commerciali. Servizio a domicilio per pasticcerie e rivendite di alimentari. Aperte, secondo la normale turnazione, farmacie e parafarmacie ...

Decine di migliaia di operatori del commercio al dettaglio, della grande distribuzione, esercenti e artigiani non riescono più a stare al passo con ordinanze, deroghe, circolari ad integrare, delibere ...Oggi resteranno chiusi i centri commerciali. Servizio a domicilio per pasticcerie e rivendite di alimentari. Aperte, secondo la normale turnazione, farmacie e parafarmacie ...