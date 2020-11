Tre vittorie esterne nell' ultima di andata

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA- Cinque partite dell'disono andate in scena fra oggi pomeriggio e questa sera nel campionato di A1 Femminile. Trovano i tre punti l'E'più Casalmaggiore che travolge in casa la ...

Vittoria e tre punti per l’Ambrì. I leventinesi si impongono per 2-1 contro il Ginevra grazie alle reti di Fora e Nättinen. Pressione del Ginevra, ma il gol lo trova Fora Pronti via ed è subito brivid ...La Juve torna a vincere con autorità grazie al campione portoghese, tre punti anche per la Lazio, mentre pareggia l'Atalanta.