Spostamenti tra Regioni | shopping | coprifuoco e cenone | le ipotesi sul dpcm di Natale

Con il dpcm di Natale il governo darà nuove indicazioni e norme da seguire durante le feste, segnate inevitabilmente dall'emergenza coronavirus. Si continua a lavorare, numeri dell'epidemia alla mano, al cosiddetto dpcm di Natale, che di fatto segnerà i confini normativi entro i quali potremo muoverci durante le prossime festività natalizie, inevitabilmente segnate dall'emergenza coronavirus. Emergenza coronavirus in Italia, le ipotesi sul dpcm di Natale. Decisivi i dati del 27 novembre Evidentemente c'è grande attesa per conoscere il nuovo decreto del Presidente del Consiglio che andrà a sostituire quello del 3 novembre, in scadenza ad inizio dicembre. Come si muoverà il governo con il nuovo decreto? Al momento siamo nel campo delle ...

Covid: spostamenti da San Marino al riminese. Il governo sammarinese chiarisce

Alla luce dell’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria, di seguito vengono pubblicate una serie di FAQ che forniscono delucidazioni in ordine agli spostamenti da e verso la Repubblica di San ...

