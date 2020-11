Scienziato insegna agli uccelli a raccogliere la spazzatura nel suo quartiere in cambio di cibo [VIDEO] (Di sabato 21 novembre 2020) Gli uccelli sono molto intelligenti, basta vedere il loro comportamento di tutti i giorni che gli consente in tanti casi di distinguere i volti umani e anche di arrivare a catturare oggetti di punto in bianco, come se nulla fosse. Hans Forsberg ha capito quanto le gazze fossero intelligenti nel suo quartiere e così ha deciso di addestrarle ed essere in grado di scambiare la spazzatura con il cibo. Tutto questo è stato reso possibile da una sua grande invenzione: il BirdBox, un gadget che mescola conoscenze di meccanica, elettronica, tecnologia 3D, insomma un progetto molto elaborato che è subito in grado di rilevare quando un uccello lascia cadere un tappo di bottiglia tramite il suo foro, per erogare un’arachide come ricompensa. credit: Youtube/Hans Forsberg Il ricercatore di AI, intelligenza artificiale, ha quindi ... Leggi su virali.video (Di sabato 21 novembre 2020) Glisono molto intelligenti, basta vedere il loro comportamento di tutti i giorni che gli consente in tanti casi di distinguere i volti umani e anche di arrivare a catturare oggetti di punto in bianco, come se nulla fosse. Hans Forsberg ha capito quanto le gazze fossero intelligenti nel suoe così ha deciso di addestrarle ed essere in grado di scambiare lacon il. Tutto questo è stato reso possibile da una sua grande invenzione: il BirdBox, un gadget che mescola conoscenze di meccanica, elettronica, tecnologia 3D, insomma un progetto molto elaborato che è subito in grado di rilevare quando un uccello lascia cadere un tappo di bottiglia tramite il suo foro, per erogare un’arachide come ricompensa. credit: Youtube/Hans Forsberg Il ricercatore di AI, intelligenza artificiale, ha quindi ...

